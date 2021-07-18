Kahramanmaraş'ta son bir hafta içerisinde 82 Kişi yakalandı!

Polis ekipleri birçok adreste eş zamanlı operasyon yaparak birçok suçtan araması olan şahısları yakaladı.

Yakaladığı şahıslardan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F. T. (37), 5 Yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.D. (41) ‘nin de aralarında bulunduğu 47 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 35 kişinin ise işlemleri için Adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin etkili bir şekilde devam ettirileceği öğrenildi.