Kahramanmaraş'ta son bir hafta içerisinde 85 Kişi yakalandı

Polis ekipleri birçok adreste eş zamanlı operasyon yaparak bir çok suçtan araması olan şahısları yakaladı.

Yakaladığı şahıslardan hakkında 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.D. (22), 20 Yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.K.(26) ve 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.K (34) ninde aralarında bulunduğu 45 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 40 kişinin ise işlemleri için Adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin etkili bir şekilde devam ettirileceği öğrenildi.