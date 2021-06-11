Kahramanmaraş'ta son bir hafta içerisinde 91 Kişi Yakalandı.
Alınan bilgiye göre Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler son bir haftada hakkında yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 91 şahsi yakaladı.
KAHRAMANMARAŞ 11.06.2021, 20:26
Polis ekipleri bircok adreste eş zamanlı operasyon yaparak bir çok suçtan ataması olan şahısları yakaladı. Yakaladığı şahıslardan hakkinda 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.G.(34), ninde aralarında bulunduğu 57 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi,
Hakkında yakalama kararı bulunan 34 kişinin ise islemleri için Adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin etkili bir şekilde devam ettirileceği öğrenildi.
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