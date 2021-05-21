Kahramanmaraş'ta son bir haftada 53 kişi yakalandı
Alınan bilgiye göre Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler son bir haftada hakkında yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 53 şahsi yakaladı.
KAHRAMANMARAŞ 21.05.2021, 20:53 21.05.2021, 21:01
Polis ekiplerinin bircok adrese operasyon yaparak yakaladığı şahıslardan hakkinda 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan K.G.(40), ninde aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi,
Hakkında yakalama kararı bulunan 18 kişinin ise islemleri için Adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
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