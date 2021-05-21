Kahramanmaraş'ta son bir haftada 53 kişi yakalandı

Polis ekiplerinin bircok adrese operasyon yaparak yakaladığı şahıslardan hakkinda 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan K.G.(40), ninde aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi,

Hakkında yakalama kararı bulunan 18 kişinin ise islemleri için Adliyeye sevk edildiği öğrenildi.