Kahramanmaraş'ta son kısıtlamada sokaklar sessiz kaldı!

Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta vatandaşlar son kez bir Pazar gününü evinde geçirdi.

YKS’ye girecek öğrenciler ve aileleri dışında vatandaşlar kısıtlamalara uydu ve 1 Temmuz öncesi son Pazar gününde evlerinde kaldı.

1 Temmuz Perşembe günü itibarıyla yasaklar bitecekken o güne kadar hafta içi saat kısıtlaması da devam edecek.