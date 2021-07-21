Kahramanmaraş'ta sorumsuz vatandaşın yaptığı pes dedirtti!

Dulkadiroğlu İlçesi Karacasu Karşıyaka Mahallesinde bir akarsu fabrika atıklarının yanı sıra Kurban Bayramı'nda hayvan atıklarıyla da kirletildi.

VATANDAŞI DİNLEMEDİ BİLE

Kamyonla bölgeye gelen vatandaş kurbanlık hayvanlardan kalan atıkları elindeki kürek yardımıyla akarsuya bıraktı. O anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Vatandaşın uyarılarına rağmen akarsuya hayvan atıkları bırakılmaya devam edildi.