Kahramanmaraş'ta, Sosyal Güvenlik Haftası kutlandı
Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Atatük Meydanında Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 17.05.2021, 14:20 17.05.2021, 18:37
SGK Çalışanlarının Katıldığı törende, Sosyal Güvenlik Kurumu Kahramanmaraş İl Müdürü Harun Akbalaban tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan İl Müdürü Akbalaban, “Tüm SGK çalışanlarının sosyal güvenlik haftası kutlu olsun” dedi.
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