Kahramanmaraş'ta sosyal medyada gördüğü linke tıklayan genç 3 bin lira dolandırıldı

Elbistan ilçesinde Murat Adsal (219 adlı işçi dolandırıcıların kurbanı oldu. Sosyal medya uygulaması Instagram’da gezindiği sırada gözüne çarpan ‘pandemi destek’ linkine tıklayan Murat Adsal’ın mobil bankacılık uygulamalarının da bulunduğu cep telefonu dolandırıcılar tarafından ele geçirildi.

Kısa süreli şok yaşayan Adsal, hemen banka hesaplarını bloke etmeye çalışsa da dolandırıcılar ondan hızlı davranarak hesapta bulunan 3 bin 200 liranın 3 bin lirasını çekip, 200 lirasını da küfürlü bir mesajla Murat Adsal’a harçlık olarak bıraktı.

Banka şubesine giderek başından geçen olayı anlatan Adsal tatmin edici bir yanıt bulamayınca soluğu adliyede aldı. Nöbetçi cumhuriyet savcılığına dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yaşadığı olayı bir anlıktı diye tarif eden Adsal: “ Sosyal medya hesabımda gezerken ‘pandemi destek’ diye bir reklam gördüm. Reklama tıkladığımda telefonuma bir uygulama indi. Uygulama iner inmez telefonumu ele geçirdiler, telefon benim kontrolümden çıktı.

O an banka hesaplarım aklıma geldi. Hesaplarımı kapatmak için girişimde bulundum ama geç kalmışım. Dolandırıcılar hemen hesabımdaki parayı çekmişler. Hesabımdaki 3 bin lirayı çeken dolandırıcılar 200 lirayı bana cep harçlığı bırakan küfürlü bir mesaj attılar. Elbistan Adliyesine gelerek dolandırıcılar hakkında şikâyetçi oldum” ifadelerini kullandı.

Murat Adsal, indirdiği uygulama nedeniyle kontrol edemediği telefonunun onarılması için de telefon tamircisine gitti. Yapılan incelemede telefona yüklenen uygulama ile hesapların yönlendirildiği ve dolandırıcılık olayı yaşandığı ortaya çıktı.

Telefonun yenden kullanabilmesi için fabrika ayarlarında yeni yazılım yüklendi.