Kahramanmaraş'ta stres atmak isteyen ‘pes’ diyor!

Kahramanmaraş’ta vatandaşlar korona'nın stresini atmak için Playstation salonlarına yoğun ilgi göstermeye başladı.

KAHRAMANMARAŞ 31.07.2021, 13:27 31.07.2021, 13:44
Kahramanmaraş'ta stres atmak isteyen ‘pes’ diyor!

Özellikle son dönemlerde lise ve üniversite çağındaki gençlerin yeni gözdesi olan pes cafeler her geçen gün yaygınlaşıyor.

Hava sıcaklıklarının günden güne arttığı şu günlerde serin ortamda vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için güzel bir fırsat olan pes cafeler, eğlence için uğrak noktalardan biri haline geldi.

Gençlerin arkadaş grubu eşliğinde oyun oynayabildiği playstation salonları son zamanların en trend ve en gözde mekânı oldu.

#Playstation salonları #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv
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