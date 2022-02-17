Kahramanmaraş'ta suçüstü yakalandı!

Alınan bilgilere göre, İlçeye bağlı Bozlar Mahallesinde yaşayan 72 yaşındaki E.T’yi hedef alan telefon dolandırıcıları, jandarma ekiplerince yapılan operasyonla evdeki altın ve paraları almak isterken kıskıvrak yakalandı. Piyasa değeri 90 bin TL olan altın ve 4 bin 200 TL nakit parayı almak için eve gelen Batman nüfusuna kayıtlı B.Y. (18), jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.