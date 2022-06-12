Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen 2 kardeş hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Narlı Akçakoyunlu Mahallesinde Şanlıurfa’dan gelen tarım işçilerinin çocukları M.A (7) ve İ.A (8) oyun oynadıkları esnada DSİ ye ait sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan çocukları fark eden aile, 112 Acil çağrı merkezinden yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye, AFAD, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan kurtarma ekipleri, çocukların cansız bedenini 4 kilometre uzaklıkta buldu. Çocukların cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili Pazarcık Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlattı.