Kahramanmaraş'ta Sumak fidanı dağıtıldı

Kahramanmaraş Tarım İl Müdürlüğü sumak fidanı dağıtımı yaparak sumak yetiştiriciliğini teşvik etmeyi amaçlıyor

Kahramanmaraş’ta Kapama Sumak Bahçesi yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kahramanmaraş İli Kapama Sumak Bahçesi Tesisi Projesi" kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı temin edilen ödenekle 8000 adet açık köklü Sumak fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Bu projeyle Kahramanmaraş’ta 130 dekarlık alanda kapama Sumak Bahçesi tesis edilecektir. Fidan dağıtım törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa BOZKURT, İl Müdür Yardımcıları Salih İNAN ve Ramazan BİLİR, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İbrahim KARGI ve çiftçiler katıldı.

İl Müdürü Mustafa Bozkurt törende çiftçilere hitaben yaptığı açıklamada "Projenin çiftçilerimize, İlimize ve ülkemiz tarımına hayırlı olmasını dilerim. İnşallah proje uygulamalarımıza 2022 yılında da devam edeceğiz. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.