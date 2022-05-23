Kahramanmaraş'ta sünnet olan çocuğun penisi gövdeden kesildi

Kahramanmaraş'ta iki oğlunu sünnet ettirmek isteyen aile kabusu yaşadı.

Komşuların tavsiyesi üzerine eve çağırılan ve ehil olmayan sünnetçi, 4 yaşındaki A.E.K.'nin cinsel organını kesti.

Minik çocuğun acı haykırışlarıyla durumun farkına vatan aile, kanlar içerisindeki çocuklarını hastaneye götürdü.

Operasyon geçiren çocuk, bir süre yaşadığı şehirde tedavi görürken, ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Penise, dudak iç dokusundan doku nakledildi

Burada cinsel organı kesilen çocuk için gerekli incelemeler yapılırken dudak iç duvarından bir doku alınarak bölgeye nakledilmesi kararlaştırıldı.

Gerçekleşen zorlu operasyonda dudak iç duvarından alınan doku bölgeye nakledildi.

'Sünnet cerrahi bir operasyondur' çağrısı

Operasyonu gerçekleştiren hekimlerden Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümünden Doç. Dr. Süleyman Çelebi ve Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Özgür Kuzdan, sünnet işleminin cerrahi bir operasyon olduğuna dikkat çekerek ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirtti.

Aile sünnetçiyi dava etti

Uzmanlar, yanlış uygulamaların hayat boyu etkisini sürdüren yıkımlara neden olduğunu ifade ederken, ailenin işlemi gerçekleştiren kişiye dava açtığı öğrenildi.

"Kayınbabam kesme demiş, adam kesmiş"

Şu an 5 yaşında olan A. E. K.’nin annesi N. K. yaşadıkları zorlu süreci anlatarak, “Kahramanmaraş’tan geliyoruz. Bizim çağırdığımız kişi doktor değildi, önceden dedeleri doktormuş. İşlem sırasında kayınbabam görmüş, ‘kesme’ demiş adam kesmiş.

"Çok pişman olduk"

Kayınbabam durumu anlamış, acile koşturduk. Acilen ameliyata aldılar, idrarını yapamadı, Kahramanmaraş’ta tekrar ameliyat oldu. Şu an oğlum iyi, Allah’a şükür sağlığına kavuştu ama kimse evde yapmasın diyorum. Çok pişman olduk. Hastane daha iyi personeli, doktorları var. Ailece üzüldük.

Ben söylüyorum hele hele eve sünnetçi getirmek eskidenmiş o. Sakın, sakın, ben yandım, onlar yanmasınlar. Çocuğum doktordan, makastan korkuyor, etkilendi. Psikolojisi bozulmuş çocuğumun” şeklinde konuştu.

"Sadece sünnet değil, penis de kesildi"

A. E. K.’nin ameliyatını gerçekleştiren Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü Kurucu Hekimi Doç. Dr. Süleyman Çelebi, sünnet komplikasyonlarıyla zaman zaman karşılaştıklarını anlatarak, "Maraş ilinden geldi. Birisinin tavsiyesiyle bir sünnetçiye ulaşılıyor, eve sünnetçi geliyor. Sünnet işlemi; sünnet derisinin eksizyonudur aslında ama burada glans penis dediğimiz penisin etli dokusu da alınmış oluyor. Penisinin duvarından tama yakın kesilmiş oluyor, cinsel organın zarar görmesi söz konusu. Sadece sünnet değil penis de kesildiği için orada üniversitelerde çeşitli ameliyatlara giriyor.

"Gövdeden zarar gördüğü için dudak iç dokusundan penis oluşturduk"

Penis gövdesinden zarar gördüğü içinde ağız mukozasından dudak iç duvarından bir doku alarak penisin etli dokusu oluşturduk. Normal bir penis dokusu elde ettik. İşeme kanalını da düzelttik. Normal penis görünümüne kavuştu. Nakledilen doku tutmuş gibi, şu an her şey yolunda gidiyor. İstediğimiz sonucu elde ettik gibi ama şu da gerçek ki nakledilen hiçbir organ veya doku kendi orijinal organı gibi olmaz. Şu an orijinale en yakın dokuyu ve şekli verdik gibi duruyor.

"Cinsel hayatta en fazla etkilenen bölge, tabi etkisi olacaktır"

Penis büyümeye devam edecek, ergenlik sürecini yaşayacak burada tabi kozmetik, dış görüntü olarak düzeltmeler gerekebilir. Cinsel hayatta en fazla etkilenen bölge bu bölge, tabi ki bunun etkisi olacaktır. Sünnet basit bir işlem gibi görülmemeli. Geldiği ilde 3 ameliyat, tarafımızca bir nakil cerrahisi. Çocuğun kişisel gelişimine göre organizasyon yapılması gereken bir işlem. Bazı çocuklar bunu 6 yaşında tolere edebilecek seviyeye gelir, bazıları 8, bazıları 10 yaşında. Bu bir sünnet faciası kesinlikle, çocuğun doğuştan gelen bir eksikliği değil. İlla hemen düğün var, şu, bu var diyerek bu işi erkene alıp bu gibi travmalar yaşamak yerine gerekirse 1-2 yıl ertelenip daha iyi şartlarda yapılması daha doğru olur. Bu işlerin mutlaka iyi ellerde, genel anestezi altında olmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

"Cinsel ve idrar fonksiyonunu uzun yıllar takip edeceğiz"

Vakanın sünnet işleminin basit bir operasyon olarak görülmemesi gerektiğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Özgür Kuzdan, “Yaz dönemleri genellikle ülkemizde insanlarımızın geleneksel olarak düğün, sünnet yaparak, tören yaptıkları bir dönem oluyor. Ehliyetsiz kişilere kesinlikle güvenmemeleri konusunda uyarmak istiyoruz. Çünkü geri dönülmesi çok zor yıkımlara neden oluyor. Takip edeceğiz, esas ameliyatlarından birini yaptık. Erişkin çağı geldikten sonra da bazı problemler olabilir. Pipinin cinsel fonksiyonu dışında bir idrar fonksiyonu da var. Her iki fonksiyonu da birlikte takip etmek için uzun yıllar gerekiyor” ifadelerini kullandı.