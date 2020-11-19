Kahramanmaraş'ta şüpheli ölüm!
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir kişi evinde eşi tarafından ölü bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 19.11.2020, 15:53 19.11.2020, 15:59
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Gücük Mahallesinde eşi ile birlikte yaşayan İrfan Ö.(63), eşi tarafından evin salonunda hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu.
Haber verilmesi ile olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde irfan Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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