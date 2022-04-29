Kahramanmaraş'ta sürücü adayının kullandığı otomobile arkadan çarptı
Kahramanmaraş’ta sürücü adayının kullandığı otomobile arkadan çarpan pikap sürücüsü yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 29.04.2022, 16:45
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Doğukent-Güneş Evler mevkiinde sürücü adayının kullandığı eğitim aracına kontrolsüz kavşakta pikap sürücüsü arkadan çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yaralanan pikap sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Bölgede eğitim gören sürücü adayları, ehliyetli sürücülerin eğitim alanlarında daha dikkatli olmasını isteyerek, kendilerine saygı gösterilmesi belirtti.
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