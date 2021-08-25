Kahramanmaraş'ta sürücülerin dikkatine!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yıkım çalışmaları nedeniyle Divanlı - Kanlıdere yolunun 26 Ağustos Perşembe’den başlayarak 15 gün süreyle kapatılacağını, ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlanacağını duyurdu.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi “Sarayaltı-Kanlıdere” bağlantı yolunda genişletme çalışmalarına bağlı olarak bölgede kamulaştırılan yapıların yıkımına devam edecek. Bu kapsamda, Divanlı ile Kanlıdere köprüsü arası 26 Ağustos Perşembe itibariyle 15 gün süreyle trafiğe kapatılacak. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dulkadiroğlu ilçesinde gerçekleştirdiğimiz Sarayaltı - Kanlıdere Bağlantı Yolu Genişletme Projesi kapsamında, yıkım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Trafikte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına Divanlı ile Kanlıdere Köprüsü arası 15 gün süreyle trafiğe kapatılacaktır. Vatandaşlarımız kapanan yola alternatif olarak Şehit Mıllış Nuri Sokak ve Şehit Eşbah Osman Caddesi istikametinden ulaşım sağlayabilir” ifadelerine yer verildi.
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