Kahramanmaraş'ta tabancayla vurulan bir kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta tabancayla vurularak yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
KAHRAMANMARAŞ 22.11.2020, 16:38
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde O.D. (44) sevgilisini rahatsız ettiğini iddia ettiği S.Ş. (40) ile tartıştı. Bu sırada O.D. yanında bulunan tabancayla S.Ş'yi bacağından vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaçan şüpheli O.D. ise polis ekiplerince yakalandı.
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