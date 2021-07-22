Kahramanmaraş'ta taciz iddiasına tutuklama!
Kahramanmaraş'ta iki kız kardeşi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 22.07.2021, 21:01
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, B.P. ve Ş.P. kardeşler merkez Onikişubat ilçesi Derepazarı güzergahında seyreden halk otobüsünde A.A. (45) ve A.A'nın (38) taciz ve tehdidine uğradıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.A. ve A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan, 38 yaşındaki A.A. tutuklandı.
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