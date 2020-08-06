Kahramanmaraş'ta taksiler’de koronavirüs tedbirleri denetlendi!
İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı yapılan denetimler kapsamında Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu taksilerde alınan tedbirleri yerinde inceledi.
KAHRAMANMARAŞ 06.08.2020, 16:55 06.08.2020, 19:58
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81 İlde, Kontrollü Sosyal Hayat Döneminde "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" mottosu İle en kapsamlı Koronavirüs denetimi yapıldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı yapılan denetimler kapsamında birçok sektörde olduğu gibi ticari taksilerde de denetleme yapıldı.
Kahramanmaraş’ta da Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, ticari taksiler’ de maske ve sosyal mesafe kontrolü yaparak uyarılarda bulundu.
Denetim sonrasında açıklamalarda bulunan başkan Kuybu “genelge doğrultusunda alınan tedbirleri yerinde inceledik.” dedi.
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