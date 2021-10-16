Kahramanmaraş'ta tam 69 kişi yakalandı!

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahısların saklandığı belirlenen birçok ikamete operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda yakalanan şahıslardan, taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H. T. (59), hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M. K. (22), dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.K’nın da (40) aralarında bulunduğu, 2 yıl 3 aya kadar çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 69 kişiyi yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35’i tutuklanırken, 34 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.