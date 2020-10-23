Kahramanmaraş'ta tandırlıkta çıkan yangın hasara neden oldu!
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tandırlıkta çıkan yangın, bitişiğindeki evde hasara neden oldu.
KAHRAMANMARAŞ 23.10.2020, 11:33 23.10.2020, 11:40
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altaş Mahallesi'nde kış hazırlığı için ekmek yapılan tandırlıkta çıkan yangın, Fahri Y'ye ait 2 katlı eve sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında tandırlık tamamen yanarken, evde hasar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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