Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçıları yakalandı!

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazarcık İlçesi Narlı Mahallesinde Y.D.(E-30) isimli şahıs elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgilerinin elde edilmesi üzerine yapılan takip sonucu 12 Kasım 2020 günü icra edilen operasyon neticesinde şüpheli şahsın yolculuk yaptığı araç durdurulmuş adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 adet Sikke, 7 adet muhtelif tarihi obje ele geçirildi. Olay ile ilgili bulunan Y.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.