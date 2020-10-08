Kahramanmaraş'ta Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 08.10.2020, 11:02 08.10.2020, 11:27
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışma neticesinde, Pazarcık ilçesine bağlı kırsal Eğrice Mahallesi'nde şüpheli H.Y'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlendi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlatan ekipler, takip sonucu şüpheli H.Y'nin kullandığı aracı ilçe çıkışında durdurdu.
Araçta yapılan aramada, Demir Çağı dönemine ait olduğu değerlendirilen bir heykelcik ele geçirildi.
Bulunan tarihi esere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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