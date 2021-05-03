Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.A'nın elinde bulunan çok sayıda tarihi eseri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüphelinin Kılılı Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 68 sikke, 10 obje ve 1 tabanca ile 6 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.