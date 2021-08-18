Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçısı yakalandı!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 15 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ 18.08.2021, 18:35
Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçısı yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma kapsamında, bir kişinin tarihi eser niteliğindeki eşyaları satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirledikleri adrese düzenlenen operasyonda, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 15 sikke ele geçirdi.

Olayla ilgili M.A. (46) gözaltına alındı.

#Kahramanmaraş #Onikişubat #Tarihi Eser
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