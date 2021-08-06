Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma kapsamında Gaziantep-Kahramanmaraş Otoyolu'nda ihbar üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan M.K'nin (38) üst aramasında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen iki sikke, bir kolye ucu ve iki insan figürlü heykelcik ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.