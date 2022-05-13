Kahramanmaraş'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen 11 obje ele geçirildi
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 11 obje ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 13.05.2022, 23:24
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korkmaz Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine belirlenen bir aracı aradı.
Araçta, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 3 çanak tabak, 2 hançer, 3 gümüş sikke, mızrak ucu, tanrıça heykelciği ve bakır madalyon ele geçirildi.
Objelerle ilgili H.K, E.K, A.D. ve E.B. hakkında işlem başlatıldı.
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