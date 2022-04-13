Kahramanmaraş'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen 85 parça ele geçirildi
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 85 parça sikke, kandil ve obje ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 13.04.2022, 12:07 13.04.2022, 12:34
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, kente tarihi eser getirileceği bilgisine ulaştı.
Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ilçe girişinde önlem alan ekipler, M.Ç. yönetimindeki plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 30 sikke, 3 kandil ve 52 objeden oluşan toplam 85 eser ele geçirildi.
M.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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