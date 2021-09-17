Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu!

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Y.M. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak amacıyla müşteri aradığının öğrenilmesi üzerine Türkoğlu Ceceli Mahallesi Kahramanmaraş-Adana karayolunda icra edilen operasyon neticesinde Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1006 adet sikke, 137 adet obje olmak üzere toplam 1143 adet tarihi eser ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına alarak hakkında yasal işlem başlattı.