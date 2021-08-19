Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu: 88 sikke ele geçirildi
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 88 sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 19.08.2021, 23:09
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser niteliği taşıyan eşyayı satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, belirledikleri adrese düzenlediği operasyonda Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 88 sikke, 3 yüzük ve bir obje ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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