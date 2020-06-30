Kahramanmaraş'ta tarihi ve kültürel miras korunuyor!
Tarihi çok uzun yıllara dayanan Dulkadiroğlu Beyliği kültürü gün yüzüne çıkartılıyor. Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Beyliği izlerini taşıyan Divanlı Mahallesi’ndeki konak restorasyonları ve sokak iyileştirme çalışmalarında sona gelindi. Altı yılda tamamlanan proje için on milyon lira harcandı.
KAHRAMANMARAŞ 30.06.2020, 11:42 30.06.2020, 14:51
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Konaklar ve camiiler restore edildi, tarihi sokaklar eski görüntüsüne kavuştu.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi’ndeki tarihi yapıların restorasyonu tamamlandı. Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan Divanlı Mahallesi yeniden canlandı.
Turizme kazandırılan yaklaşık 100 konut ve 21 caminin restorasyonu altı yılda tamamlandı.
Virane görüntüsünden kurtulan sokaklar eski hareketliliğine kavuştu.
Dulkadiroğlu Beyliği’nin izlerini taşıyan mahalle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini bekliyor.
Bu değişim ve dönüşüm süreci TRT Haber'de de yer verilerek izleyici ile paylaşıldı
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