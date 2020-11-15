Kahramanmaraş'ta tarihi Zabun Konağı rağbet attı!

Kahramanmaraş'ın tarihi eserlerinin korunarak turizme kazandırılması ve şehrin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi amacıyla Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından mali destek sağlanan restore edilen “Zabun Konağı, tarihi kaynaklara göre, eski postahane binası olarak uzun yıllar kamuya hizmet etti.

Dönemsel müdahalelere maruz kalan konak, 1905 ve öncesinde zemin kat, Ermeni iki kardeş (doktor ve diş hekimi) tarafından iş yeri, 1905 sonrası 1.ve 2. katlar yapılarak Kurtuluş Savaşı'na kadar konut, 1915-1959 arası Kurtuluş Savaşı sonrasında Ermeni kardeşlerin şehri terk etmesiyle boşalan bina postane, 1959 sonrası postane taşınarak zemin kat muayenehane ve kuyumcu atölyesi, üst katlar konut olarak 2000 yıllarına kadar kullanıldı.

Günümüze geldiğinde ise boş olarak bulunan yapı restore edilerek kültür ve turizme kazandırılmak üzere Zabun ailesinden Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'na geçti.