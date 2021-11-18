Kahramanmaraş'ta Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı Açıldı
Bu sene 7.si düzenlenen tarım gıda ve hayvancılık fuarı kent protokolü ve siyasilerin katılımı ile gerçekleştirilen açılışla kapılarını misafirleri için araladı.
KAHRAMANMARAŞ 18.11.2021, 12:17 18.11.2021, 17:38
Açılış konuşması gerçekleştiren İl Tarım Ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt tarımın ülke ekonmomisine yaptığı katkıya dikkat çekti.
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Duran Balsuyu’da Kahramanmaraş’ın tarımdaki yerine vurgu yaptı.
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can Üniversite olarak her alandaki desteklerine aralıksız devam edeceklerini söyledi.
ECR Fuarcılık Organizasyon Ortağı Musa İmdat Kahramanmaraş’ın yatırım potansiyelinin sektörün dikkatini çektiğini vurguladı.
Konuşmaların ardından kent protokolü ve siyasiler fuar alanını gezdi.
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