Kahramanmaraş'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ta tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 19.09.2021, 11:02
BÜDAlınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan M.E. (45) idaresindeki 27 AGB 621 plakalı minibüs, Pazarcık ilçesi Sarıerik Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Minibüs içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılırken, sağlık ekipleri S.A'nın (18) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü ile minibüsteki 14 yaralı ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
S.A'nın cenazesi ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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