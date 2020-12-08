Kahramanmaraş'ta Tarıma Dayalı Yatırımları Destekleme başvuruları başladı!

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri 14. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KAHRAMANMARAŞ 08.12.2020, 19:08
Kahramanmaraş'ta Tarıma Dayalı Yatırımları Destekleme başvuruları başladı!

14. Etap Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Desteği başvuruları başlamış olup, son başvuru tarihi  8 Mart 2021'dir.

Tarım ve Orman Bakanlığımızca, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri arttırmak ve farklılaştırmak için gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik yapacakları yatırımlara %50 hibe desteği verilecektir.

Yatırım Konuları Nelerdir?

Yatırım konuları ikiye ayrılmaktadır:

1.Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Konuları:

a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu) 
b) Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (İç Su Yetiştiriciliği)
c) Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması Yatırımları,
d) Büyükbaş Hayvancılık İçin Ahır Yapımı 
e) Küçükbaş Hayvancılık için Ağıl Yapımı
f) Kanatlı Yetiştiriciliği İçin Kümes Yapımı
g) İklimlendirme, Sulama ve Gübreleme Sistemli Modern Seraların Yapımı
h) Kültür Mantarı Üretimine Yönelik Yatırımlar 
ı) Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)
i) Kanatlı Kesimhane Yatırımları 
j) Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ve/veya yapılacak tesislerde, toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatiflerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı 
k) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırım konularında 
l) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konularında

2.Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konuları

a) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri 
b) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,
c) Bilişim sistemleri ve eğitimi,
d) El sanatları ve katma değerli ürünler,
e) İpek böceği yetiştiriciliği,
f) Su ürünleri yetiştiriciliği,
g) Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,
h) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları
ı) Yaylacı ve göçer faaliyetleri kapsamında süt/besi (büyükbaş-küçükbaş) yetiştiriciliği/arıcılık/bal üretimi yapan küçük ölçekli aile işletmeleri enerji talebini karşılamak amacıyla 3 kW’a kadar şebekeden bağımsız (off-grid) veya Stand-Alone sistem için projelendirme yapılabilir.

#tarım ve orman bakanlığı #kırsal destek #Tarıma Dayalı Yatırımlar
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