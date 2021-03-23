Kahramanmaraş'ta tartıştığı komşusuna kalem sapladı

Kahramanmaraş'ta öğretmen, şikayetçi olmak için karakola giden komşusunun yüzüne polislerin gözü önünde kalem sapladı.

KAHRAMANMARAŞ 23.03.2021, 13:39
Kahramanmaraş'ta tartıştığı komşusuna kalem sapladı

Kahramanmaraş'ın Selçuklu Mahallesi'nde yaşanan olayda, 41 yaşındaki Nimet Çokbüyük, sitenin bahçesinde komşularıyla otururken Halk Eğitim Merkezi’nde öğretmenlik yapan 41 yaşındaki Esra Gündeş M. ile tartıştı.

Kavga eden iki kadını komşuları ayırmaya çalışırken, olaya Esra Gündeş M.’nin öğretmen eşi Sakıp Caner M. de dahil oldu. Sakıp Caner M., tartışma sırasında Çokbüyük'ü iterek yere düşürdü.

RAPOR ALIP POLİS MERKEZİNE GİTTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Nimet Çokbüyük, yanına gittiği polislere yaşadıklarını anlattıktan sonra Esra Gündeş M. ve eşi Sakıp Caner M.’den şikâyetçi olmak için darp raporu alıp polis merkezine gitti.

EVRAK İMZALADIĞI KALEMLE SALDIRDI

Bu sırada polis merkezinin önündeki evrakı imzalayan Esra Gündeş M., polislerin önünde elindeki kalemi Nimet Çokbüyük'ün yüzüne sapladı. Yaşananlar karakoldaki polisleri şoke ederken, yüzü kanlar içinde kalan Nimet Çokbüyük sinir krizi geçirdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Olayın ardından Nimet Çokbüyük ve M. çifti karşılıklı olarak birbirinden şikâyetçi oldu. Esra Gündeş M., emniyetteki ifadesinde Nimet Çokbüyük'ün kendisine saldırdığını öne sürerek, "Nimet'in yanına gittim. Nimet benim saçımdan tuttu ve başımı masaya vurdu. Elleri ile bana vurmaya çalıştı, tekme atmaya çalışırken yere düştü. Bana sürekli saldırıyordu ve bu sırada bana hakaret etti. Polis merkezindeyken Nimet yanıma yaklaşarak el ve yüz hareketleri yaptı. Yanıma doğru gelince aramızda arbede çıktı. Arbede sırasında ilk önce ben mi vurdum, o mu vurdu bilmiyorum." dedi.

Sakıp Caner M. ise ifadesinde olayın ilk başladığı sırada çocuğuyla ilgilendiğini, Nimet Çokbüyük'ün hem kendisine hem de eşine hakaretler ettiğini öne sürerek, "Olayda, Nimet Çokbüyük'ün iddia etmiş olduğu gibi kendisine vurmadım, ittirmedim. Bu şekildeki suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum." diye konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Esra Gündeş M., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş ta öğretmen, tartıştığı komşusuna kalem sapladı #2

"KÖR OLABİLİRDİM"

Yaşadıklarını anlatan Nimet Çokbüyük, komşusu Esra Gündeş M.’nin sürekli sitedeki çocukları darbedip kulaklarını çektiğini öne sürdü. Son olarak kadının kendi çocuğunu hedef aldığını, bunun üzerine komşusunu birkaç kez uyardığını ifade eden Nimet Çokbüyük, şöyle konuştu: "Sanırım uyarmamdan dolayı, sitenin bahçesinde komşularla otururken 'konuşalım' dedi, ben de kabul ettim. Ben konuşacağını düşündüm ama bana anahtarla saldırdı. Sonra eşi müdahil oldu ben kendimi korumaya kalkınca eşi tarafından da darbedildim, annemin ve babamın önünde çok büyük hakaretlere uğradım. Polisler geldi, benim darp raporum alındı. Sonra ifade vermek için karakola gittik. İfademin alınacağı bölüme doğru ilerlerken, bana kalemle saldırdı. Kalem, gözümün 1.5 santimetre altına girdi. Kör olabilirdim. Bu olay beni çok yıprattı, hayatıma konsantre bile olamıyorum şu anda. Çünkü o insanları bu sitede görmek zorunda kalıyorum. Hâlâ tahrik ediliyorum ama sonuna kadar hakkımı arayacağım, hiçbir şekilde kendilerinin yaptığı yanlışı yapmayacağım. Adalete güveniyorum."

Kahramanmaraş ta öğretmen, tartıştığı komşusuna kalem sapladı #3

"İNSANLAR BUNLARA ÇOCUKLARINI EMANET EDİYOR"

Her iki olayın meydana geldiği yerde güvenlik kameralarının olmasının kendisi için büyük bir şans olduğunu ve görüntüler de mağdur olan kişinin kendisi olduğunun açıkça görüldüğünü belirten Çokbüyük, "Bu insanlar öğretmen. Polislerin içinde ben kalemle saldırıya uğradım. İnsanlar bunlara çocuklarını emanet ediyorlar. O kadar tehlikeli ve vahim bir durum ki bu aslında. Bu insanlar okulda onlarca çocukla birlikteler ve baş başalar. Asıl önemsenmesi gereken en önemli konu bu ve bu insanlar hala eğitimlerine devam ediyorlar." diye konuştu.

Kahramanmaraş ta öğretmen, tartıştığı komşusuna kalem sapladı #4

 

Kahramanmaraş ta öğretmen, tartıştığı komşusuna kalem sapladı #5

 

Kahramanmaraş ta öğretmen, tartıştığı komşusuna kalem sapladı #6

 

Kahramanmaraş ta öğretmen, tartıştığı komşusuna kalem sapladı #7

Kahramanmaraş ta öğretmen, tartıştığı komşusuna kalem sapladı #8

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