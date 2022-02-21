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Kahramanmaraş'ta Tayvan-Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı'na 30 bin fidan dikildi

 Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde oluşturulan Tayvan-Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı'nda düzenlenen törenle 30 bin fidan toprakla buluşturuldu.

KAHRAMANMARAŞ 21.02.2022, 08:59
Kahramanmaraş'ta Tayvan-Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı'na 30 bin fidan dikildi

Kırsal Seyrantepe Mahallesi'nde Türk ve Tayvan milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende küresel iklim değişikliklerinin etkilerinin azaltılması ve yanan ormanlık alanların yerine yenilerinin tesisi amacıyla 20 hektar alanda Tayvan-Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı oluşturuldu.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, gazetecilere, sevinçli olduklarını belirterek, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.
Coşkun, proje kapsamında hedeflerinin 30 bin fidanı toprakla buluşturmak olduğunu, sonrasında devamının gelmesini umduklarını söyledi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç de Tayvan'ın dünyanın diğer ucunda, 23 milyon nüfuslu bir ülke olduğunu belirterek, mesafelere rağmen oluşturulan dostluktan dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.
Kahramanmaraş ile Tayvan arasında 7-8 yıldır çok güzel ilişkiler kurulduğunu anlatan Güvenç, "Tayvan, İstanbul'da mülteciler için okul açtı, Hatay Reyhanlı'da insanların ihtiyaçlarını gidermek üzere pazar yeri ve kültür merkezi oluşturdu. Dünyanın öbür ucundaki aynı Tayvan, geçen yıl Kahramanmaraş'taki kırsal bölgede yaşayan çocuklar için bilgisayar gönderdi. Bu sene ise orman yangınlarından mütevellit 30 bin fidan bağışında bulundular." diye konuştu.
- "Hiçbir ülke küresel iklim krizini tek başına çözemez"
Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Volkan Chih-yang Huang da hükümeti adına Kahramanmaraş'a gelip bu anlamlı ağaç dikme törenine katılmaktan şeref duyduğunu belirtti.
Geçen yıl Türkiye'de çıkan orman yangınları nedeniyle yaklaşık 178 bin hektarlık orman arazisinin ve on binlerce ağacın zarar gördüğünü hatırlatan Huang, şunları kaydetti:
"Kuşkusuz başta Türkiye olmak üzere bugün dünyada yaşanan orman yangınlarının ana sebebi ikilim değişikliği ve küresel ısınmadır. Bilindiği gibi, aşırı iklim olayları ve iklim değişikliğinden dolayı dünyamız giderek daha ciddi zorluklarla karşı karşıya gelmektedir. Hiçbir ülke küresel iklim krizini tek başına çözemez. Bugün beraber şahit olduğumuz bu proje, sürdürülebilir bir geleceğe yönelik Tayvan ile Türkiye iş birliğinin ve nesilden nesle dostluğunun bir göstergesi oldu."
Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na kabul edilmesinden ve "Yeşil Mutabakat Eylemi"ni yürüttüğünü öğrenmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Huang, Tayvan'ın 2050 yılında net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmek ve gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmak amacıyla uluslararası ortaklarla çalışma iradesine ve yeteneğine sahip olduğunu sözlerine ekledi.
Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç da geçen yıl yaşanan orman yangınları nedeniyle Kahramanmaraş'ta önemli derecede yeşil alanın zarar gördüğünü hatırlattı.
Koç, bölgede kızılçam ağırlıklı 30 bin fidan dikiminin gerçekleştirileceğini belirterek, yaşanan yangınların ardından kentin çeşitli bölgelerine yaklaşık 3 milyon fidan dikildiğini, bu sayının yıl sonuna kadar 5 milyona ulaşması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
Konuşmaların ardından fidanların dikimi gerçekleştirildi.

#Kahramanmaraş #Aksu Tv #aksu tv haber #Aksu Haber #TayvanTürkiye Dostluk Hatıra Ormanı
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