Kahramanmaraş'ta taze Antep Fıstığı tezgahlarda iştah kabartıyor!
Kahramanmaraş’ta hem taze hem kuru olarak bolca tüketilen Antep Fıstığı tezgahlarda yerini alırken, geçen yıl ki gibi bu yıl da düşük fiyatı ile dikkat çekiyor.
KAHRAMANMARAŞ 28.08.2020, 16:32 28.08.2020, 18:47
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Kahramanmaraş’ta hem taze hem kuru olarak bolca tüketilen Antep Fıstığı tezgahlarda yerini alırken, geçen yıl ki gibi bu yıl da düşük fiyatı ile dikkat çekiyor.
Kahramanmaraşlı esnaf müşterisinin dikkatini çeke bilmek için kendi değimini oluşturdu.
Esnaf Ali Dertli en iyi fıstık nasıl olur sorusuna ise bakın nasıl cevap verdi.
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