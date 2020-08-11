Kahramanmaraş'ta taze incir tezgahlarda yerini aldı!

Yaz aylarının vazgeçilmez tatlarından birisi olan kurutmalık, reçellik ve yemelik incir sağlık açısından içerisinde bulundurduğu vitaminlerle tam bir ecza deposu.

Anne sütünden sonra en faydalı besin olduğuna inanılan ve bin bir derde deva olan incirin birçok türünün bulunmasına rağmen, Kahramanmaraş’ta en çok bilinen türü ise abbas inciri.