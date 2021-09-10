Kahramanmaraş'ta tedbirler en üst seviyedeydi!

Kent merkezinin işlek cadde ve sokaklarında park edilmesine izin verilmedi.

Bunun yanı sıra toplu açılış törenin gerçekleştiği milli irade meydanı ve çevresinde birçok cadde ve sokak trafiğe kapatıldı.

Polis ve özel harekât ekipleri binalarda ve meydanda kuş uçurtmazken bir helikopterde çalışmalara havadan destek verdi.