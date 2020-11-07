Kahramanmaraş'ta tedbirler en üst seviyedeydi!

Kent merkezinin işlek cadde ve sokaklarında ikinci sıra park edilmesine izin verilmedi.

Bunun yanı sıra kongrenin gerçekleştirileceği 12 Şubat Stadyumu çevresinde ise birçok cadde ve sokak trafiğe kapatıldı.

Kongre için günler öncesi hummalı çalışma sürdürülen 12 Şubat Stadyumu'nda tüm hazırlıklar tamamlandı. Ay Yıldızlı ve AK Parti bayrakları ile donatılan stadta 'Kahramanmaraş Seninle' yazılı Kahramanmaraş'ın bütün ilçelerini kapsayan ve 'İnandığın bu yolda Kahraman Kadınlar Yanında', 'Kahramanmaraş Size Minnettar' ve AK Parti Gençlik Kollarının hazırlamış olduğu 'Kasımda Buluşmamız Tesadüf Değil' şeklinde pankartlar asıldı.

Koronavirüs tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulandığı alanlar bölüm bölüm ayrılmış olup, sosyal mesafe kuralları dikkat edilerek oturma düzeni sağlandı.

Kongre öncesinde görevlilere Kovid-19 testi yapılırken, stad girişinde il sağlık müdürlüğü ekipleri dışarıdan getirilen maskeleri kabul etmeyerek yeni maskeler dağıtıldı. Ateşler tek tek ölçüldü.

Yoğun bir katılımın gerçekleştiği stadyumda tribünde yerini alan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaması gözden kaçmadı.