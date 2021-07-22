Kahramanmaraş'ta tedirginlik! Haftalık vaka sayısı belli oldu

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 10 - 16 Temmuz'a ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız." dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna ek olarak açıklamaya başladığı haftalık verilerde Kahramanmaraş'ta bu hafta vaka sayılarında artış gözlemlendi.

VAKALARDA ARTIŞ YAŞANDI

Kahramanmaraş'ta 17-23 Nisan tarihleri arasında 239,09'a kadar yükselen haftalık vaka sayıları, tam kapanma dönemi ardından düşüşler yaşanmaya başlanmıştı.

24-30 Nisan tarihleri arasında her 100 bin kişide vaka sayısı 137,57'ye, 15-21 Mayıs tarihleri arasında 35,95'e, 22-28 Mayıs haftasında 30,99'a, 5-11 Haziran tarihlerinde 19,35'e, 12-18 Haziran tarihlerinde 17,29'a ve 19-25 Haziran tarihleri arasında 14,55 ve 26 Haziran - 2 Temmuz arasında vaka sayıları 9,42'ye kadar gerilemişti.

3-9 Temmuz tarihleri arasında ise vaka sayılarında artış görülmeye başlandı. Her 100 bin kişiden 10,79'u virüse yakalandığı tabloda bu hafta da açıklanan sonuçlar korkuttu.

Bakan Koca'nın paylaştığı son verilere göre Kahramanmaraş'ta her 100 bin kişiden 12,20'si koronavirüse yakalandı.