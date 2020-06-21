Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı
Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında yangın meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ 21.06.2020, 23:12 21.06.2020, 23:22
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Alınan bilgilere göre, Gaziantep Çevre yolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına mühadale etmek üzerine Orman Bölge Müdürlüğü yangın ekipleri takviye olarak olay yerine geldi.
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