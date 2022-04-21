Kahramanmaraş'ta temizlik aracıyla çarpışan otomobil paramparça oldu

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri yolu Göksun-Elbistan kavşağında ismi öğrenilemeyen sürücü yönetimindeki 46 ABH 931 plakalı otomobiliyle yol temizlik aracına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle kapanan yol araçların çekilmesiyle normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.