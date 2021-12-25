Kahramanmaraş'ta terör operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 25.12.2021, 08:59
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında kent merkezinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, DEAŞ üyesi olduğu, Suriye'de örgütün silahlı eylemlerine katıldığı tespit edilen yabancı uyruklu M.K. (24) ve V.H'yi (32) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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