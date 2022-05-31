Kahramanmaraş'ta teröristlerin kullandığı yaşam malzemeleri imha edildi
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda terör örgütü PKK'nın kullandığı yaşam malzemesi ele geçirildi. Ekipler, el konulan malzemeleri imha etti.
KAHRAMANMARAŞ 31.05.2022, 15:37
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlenen Şehit Jandarma Er Hüseyin Karagöz operasyonunda Çağlayancerit'in Engizek kırsalında bir mağara tespit edildi.
Arama yapan ekipler, PKK'lı teröristler tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen mağarada muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi.
El konulan malzemeler daha sonra ekiplerce imha edildi.
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