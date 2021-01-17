Kahramanmaraş'ta tiktok çekmek için adeta birbiriyle yarışıyorlar

Ortalama 16-19 yaş aralığında bulunan gençler milli irade meydanında tiktok çekmek için adeta birbiriyle yarışıyorlar.





Dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılan ve Türkiye’nin de en popüler uygulamaları arasında yer alan tik tok, Kahramanmaraşlı gençler tarafından da yoğun bir şekilde kullanılıyor.





Kahramanmaraş’taki tik tok çekimlerinin çoğunun milli irade meydanında çekildiği için tiktokçu gençler milli irade meydanına da “tik tok meydanı” adını vermiş durumda.



Peki, gençler dünyanın en çok kullanılan sosyal medya paylaşım uygulaması olan TikTok’tan maddi olarak kazanım elde ediyorlar mı?