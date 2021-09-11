Kahramanmaraş'ta tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü.
KAHRAMANMARAŞ 11.09.2021, 10:59
Ensar Erkut yönetimindeki 20 B 0035 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Pazarcık ilçesi Çöçelli mevkisinde önünde seyreden Abidin M'nin kullandığı 73 SK 854 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsünün yanı sıra araçtaki Eftal Erkut ve Furkan Ali Erkut, olay yerinde hayatını kaybetti.
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