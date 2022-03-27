Kahramanmaraş'ta Tirşik Festivali’nin 13.’sü düzenlendi!

Kültür parkta düzenlenen festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Festivalde Kahramanmaraş Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa saltalı, açılış konuşması yaptı.

Daha sonra kürsüye AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek çıkarak, tirşiğin insanları bir araya getirmek gibi toplumsal bir faydasının da olduğuna dikkat çektiler.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapılarak konuklara tirşik, bulgur pilavı ve tatlı ikram edildi.



programa ak parti Kahramanmaraş milletvekili Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, kamu kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile onlarca kişi katıldı.