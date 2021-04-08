Kahramanmaraş'ta 'Tirşik Günü' etkinliği düzenlendi

Andırın Belediyesi önünde maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Belediye Başkanı Ahmet Doğan, burada yaptığı konuşmada, tirşiğin kendileri için sadece bir çorba olmadığını aynı zamanda birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin sembolü olduğunu söyledi.

Her toplumun tarihinden ve atalarından kalan bir kültürü olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti.

"Tirşik atalarımızın keşfettiği, koruduğu ve bizlere emanet ettiği çok önemli bir değerimizdir. Bizlerde bu emaneti koruyarak gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Son yıllarda hemşehrilerimizin yoğun olarak yaşadığı il ve ilçelerde tirşik şölenleri yapılmaya başlandı. Bu mutluluk verici bir durumdur. Birkaç yıldan buyana tirşiğin anavatanı Andırında, ara verilen tirşik festivali programını yeniden gerçekleştirme kararı aldık."

Konuşmasında sosyal ve kültürel etkinliklerin önemine vurgu yapan Başkan Doğan, şunları kaydetti.

"Bir şehrin alt yapı hizmetlerini yerine getirmek yerel yönetenlerin görevidir. Ancak eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetler çok önemli ve kalıcı hizmetlerdir. Eğitime destek olacağız, tarihi ve kültürel güzelliklerimizi koruyacağız, bizi biz yapan kültürel değerlerimize sahip çıkacağız ve kültürel değerlerimizi genç nesillere aktaracağız."

Andırın Kaymakamı İbrahim Güneş, salgına yönelik alınması gereken her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, katılımcılardan bu konuda hassas olmalarını istedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara pilav ve trişik ikramında bulunuldu.

Programa, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, Andırın Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Kenan Sinan Dayısoylu ve ilgililer katıldı.